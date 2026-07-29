दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

बलरामपुर, संवाददाता। खरीफ सीजन में किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने कालाबाजारी और ओवररेटिंग के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार के निर्देश पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (कृषि) की संयुक्त टीम ने उतरौला तहसील क्षेत्र के पेहर बाजार स्थित उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, जबकि एक अन्य विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। निरीक्षण के दौरान मेसर्स अमन खाद भंडार पर टीम के पहुंचते ही विक्रेता दुकान बंद कर मौके से भाग गया।

अधिकारियों ने आसपास मौजूद किसानों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से 350 रूपये प्रति बोरी तक अधिक कीमत पर बेची जा रही थी। मौके पर मौजूद विक्रेता के भाई ने बताया कि दुकान संचालक गोंडा गया है। विक्रेता की अनुपस्थिति व किसानों से अधिक मूल्य वसूले जाने की शिकायत को गंभीर मानते हुए विभाग ने उसका उर्वरक बिक्री अधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद टीम ने इस्माइल ट्रेडर्स पेहर बाजार का निरीक्षण किया। यहां भी विक्रेता दुकान खोलकर मौके से भाग गया, जिससे स्टॉक एवं बिक्री अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए इस दुकान का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं खुशहाली कृषि सेवा केन्द्र पर जांच के दौरान पीओएस मशीन में नौ बोरी यूरिया का स्टॉक दर्ज मिला, जो मौके पर उपलब्ध भी पाया गया। हालांकि दुकान पर स्टॉक व रेट बोर्ड अद्यतन नहीं मिले। आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित न किए जाने को उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन मानते हुए विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने कहा कि किसानों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलना, कालाबाजारी करना अथवा उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि खाद खरीदते समय रसीद अवश्य लें और यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।