चिन्मय विद्यालय में शांति शिक्षा कार्यशाला

कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत व पौधरोपण के प्रतीक स्वरूप सैपलिंग भेंट से हुआ। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन कर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को नमन किया गया। संचालन शिक्षिका समृति वोहरा ने किया। मुख्य वक्ता रांची पोस्टल इंस्पेक्टर उदय कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेम रावत के विचारों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि जीवन में निर्णय लेते समय दिमाग के साथ दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। दिल शांति व सुकून चाहता है, जबकि दिमाग केवल व्यावहारिक पक्ष देखता है। आत्मशांति को अपनाकर सफलता का मार्ग आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनावश्यक तनाव नहीं लेना चाहिए। मेहनत, आत्मशांति व स्मार्ट वर्क का संतुलन सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमता पहचानने व संतोष का भाव विकसित करने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय सचिव महेश त्रिपाठी, वरीय उप प्राचार्य नरमेंद्र कुमार, उप प्राचार्य डॉ रोशन शर्मा, द प्रेम रावत फाउंडेशन की सदस्य रीमा देवी व सोनाली देवी मौजूद रहीं। अंत में विद्यालय की ओर से अतिथियों को पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया।