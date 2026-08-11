गरीबों-भूमिहीनों के अधिकारों के लिए खेग्रामस करेगा सत्याग्रह
खेग्रामस ने गरीबों के आवास, रोजगार, जमीन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। विभिन्न गांवों में गरीबों की बैठक हुई। सरकार से उचित काम और दैनिक मजदूरी की गारंटी की मांग की गई है। सत्याग्रह 13-14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
लाखो, निज प्रतिनिधि। गरीबों के आवास, रोजगार, जमीन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सवालों को लेकर खेग्रामस ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।
आंदोलन की तैयारी
अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) के राष्ट्रीय आह्वान पर सत्याग्रह की तैयारी को लेकर कुशमहौत, नीमा, चांदपुरा, अझौड़, रजौड़ा, लाखो और दमदमा समेत कई गांवों में ग्रामीण गरीबों की बैठक हुई। खेग्रामस जिला सचिव चन्द्रदेव वर्मा ने कहा कि गरीबों को काम और काम का उचित दाम देने की गारंटी सरकार को करनी होगी।
मुख्य मांगें
गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने, जहां गरीब बसे हैं वहीं पीपीएच एक्ट 1947 के तहत पर्चा देने तथा भूमिहीनों के लिए पंचायत स्तर पर वास कॉलोनी बनाने की मांग की।भाकपा माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने ग्राम जी रोजगार कानून के तहत 125 दिनों के काम, 700 रुपये न्यूनतम दैनिक मजदूरी, काम नहीं मिलने पर भत्ता और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सात लाख रुपये करने की मांग की।
सत्याग्रह की योजना
राशन कार्ड व पेंशन से नाम काटने पर रोक तथा गरीब बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने की भी मांग उठाई। खेग्रामस जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्राफील और मांटो पासवान ने कुशमहौत के करीब 500 पर्चाधारियों को वासभूमि, दमदमा में दलितों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और अझौड़ के बसे गरीबों को पर्चा देने की मांग को लेकर 13 और 14 अगस्त को बेगूसराय सदर प्रखंड-अंचल कार्यालय पर दो दिवसीय सत्याग्रह करने का घोषणा की उन्होंने सादर प्रखंड के गरीबों गुरबों से बड़ी संख्या में सत्याग्रह में शामिल होने की अपील की।
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