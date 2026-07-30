संगठन के विस्तार को लेकर हुई चर्चा
कन्नौज में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया।
कन्नौज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की प्राथमिक विद्यालय मकरंदनगर में संगठन की बैठक आयोजित की गई। संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। कहा कि संगठन मजबूती को लेकर विशेष बल दिया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप राजपूत, जिला महामंत्री जयदीप दिवाकर, जिला कोषाध्यक्ष रामवरन राजपूत, जिला उपाध्यक्ष अनीता तिवारी, मंत्री विनय सिंह चौहान, महासचिव महेंद्र यादव, आनंद सिंह, अमित बाजपेयी समेत अन्य मौजूद रहे।
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