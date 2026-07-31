बाजार के सप्लाई चेन को मजबूत करना जरूरी
पिंडरा (वाराणसी) में कृषि विभाग द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिले के कृषि उपनिदेशक अमित जायसवाल ने एचडीएफसी बैंक और अंबुजा फाउंडेशन के तहत समग्र ग्रामीण विकास परियोजना का निरीक्षण किया, जिसमें सोलर पंप, पाली हाउस और जैविक खेती जैसी तकनीकों की चर्चा की गई।
पिंडरा (वाराणसी)। वर्तमान समय में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के साथ बाजार के सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। इससे किसानों की स्थिति बेहतर और खुशहाली बढ़ेगी। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और सशक्त बनाने हेतु कृषि विभाग लगातार कार्य कर रहा है। ये विचार जिला कृषि उपनिदेशक अमित जायसवाल ने भानपुर गांव में एचडीएफसी बैंक और अंबुजा फाउंडेशन संचालित समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत किए गए कृषि कार्यों के स्थलीय भ्रमण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने सोलर पंप, पाली हाउस, मचान विधि से सब्जी उत्पादन, जैविक खेती का निरीक्षण किया। साहब सिंह यादव (सहायक विकास अधिकारी कृषि), हेमलता भारती (प्राविधिक सहायक कृषि) ,अंबुजा फाउंडेशन के सुनील कुमार , अमन कुमार, ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद रहे।
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