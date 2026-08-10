Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अररिया: एसएसबी, पुलिस और नेपाल एपीएफ की समन्वय बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जोगबनी में एसएसबी और नेपाल एपीएफ के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपराधों की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई। अधिकारियों ने संयुक्त गश्ती के महत्व पर जोर दिया।

अररिया: एसएसबी, पुलिस और नेपाल एपीएफ की समन्वय बैठक

जोगबनी से फुलेंद्र की रिपोर्ट भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सोमवार को बीसीपी गेट जोगबनी में एसएसबी, जोगबनी पुलिस और नेपाल एपीएफ के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई। 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के "एफ" समवाय जोगबनी के कार्यक्षेत्र में आयोजित बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा पार से होने वाले अपराधों की रोकथाम, आसूचना एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण तथा आपराधिक छवि वाले लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर रणनीति बनाई।

इसके अलावा सीमा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त गश्ती को और प्रभावी बनाने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों ने सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल साझा करने तथा आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने पर जोर दिया। बैठक के बाद एसएसबी और नेपाल एपीएफ के जवानों ने "एफ" समवाय जोगबनी के सीमा क्षेत्र में विशेष संयुक्त गश्ती अभियान चलाया। इस दौरान सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इस मौके पर जोगबनी थाना के दरोगा विष्णुकांत , एसएसबी प्रभारी हरेंद्र सिंह के अलावा एसपीएफ प्रभारी नेपाल सहित अन्य जवान शामिल थे ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।