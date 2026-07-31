सीमा सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन पर भी फोकस, डीआईजी ने बीओपी का किया निरीक्षण

किशनगंजसीमा सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन पर भी फोकस, डीआईजी ने बीओपी का किया निरीक्षणसीमा सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन पर भी फोकस, डीआईजी ने बीओपी का कि

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय रानीडांगा के उप महानिरीक्षक एस.के. सारंगी ने बुधवार को कुर्लिकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत तबलभीटा एवं खटखटी सीमा चौकियों (बीओपी) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीमा प्रबंधन, जवानों की परिचालन क्षमता और आपदा से निपटने की तैयारियों का गहन आकलन किया तथा सीमांत इलाकों में त्वरित कार्रवाई के महत्व पर बल दिया。

निरीक्षण का विवरण तबलभीटा बीओपी में एसएचक्यू रानीडांगा की रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) ने आपदा राहत एवं बचाव में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया। टीम ने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) सहित प्राथमिक जीवन रक्षक तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया, जिसकी डीआईजी ने सराहना करते हुए इसे आपात परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी बताया।

जवानों के संवाद और सुझाव निरीक्षण के दौरान बीओपी कमांडर ने सैंड मॉडल के माध्यम से सीमा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, गश्ती व्यवस्था, संवेदनशील बिंदुओं तथा परिचालन संबंधी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। डीआईजी ने सीमा पर तैनात जवानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की भी जानकारी ली तथा सतर्कता, अनुशासन और समर्पण के साथ ड्यूटी निभाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।

आपदा निपटान के निर्देश उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना अथवा सुरक्षा चुनौती की स्थिति में बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी जवानों को नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और सामूहिक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण के अंत में उप महानिरीक्षक ने दोनों सीमा चौकियों के परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और जवानों से पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया।