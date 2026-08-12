चार जिलों की मुख्य सड़कों पर कैमरे लगाने की तैयारी

हरियाणा के पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। 388 नए कैमरे लगाए जाएंगे, जो दिन-रात गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। इन कैमरों में 50 मीटर तक देखने की क्षमता होगी और 14 दिन तक रिकॉर्डिंग रखी जाएगी।

पलवल/नूंह, सरसमल। रेवाड़ी रेंज के चार जिलों में मुख्य सड़कों (सार्वजनिक स्थानों) की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इसके लिए 388 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो दिन-रात आसपास की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी घटना के बाद कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए अहम सुराग बनेगी। हरियाणा पुलिसिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह योजना तैयार की है। सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा लगाई गई है। दरअसल, पुलिस को अभी किसी वारदात के बाद पुलिस को प्रत्यक्षदर्शियों और दूसरे सुरागों पर निर्भर रहना पड़ता है। नई व्यवस्था शुरू होने के बाद तस्वीर कुछ अलग होगी। पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कुल 388 कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे मौजूदा खंभों पर लगाए जाने हैं। हालांकि अभी हर कैमरे के लिए चौक, बाजार या सड़क का अलग-अलग नाम नहीं दिया गया है। इसलिए किस जिले में कितने कैमरे और किस स्थान पर लगेंगे, इसकी हर जिले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है。

दिन के साथ रात में भी 50 मीटर तक रहेगी नजर निविदा के रूप में दस्तावेज के मुताबिक कैमरों की खासियत यह होगी कि अंधेरा होने के बाद भी निगरानी जारी रहेगी। चार मेगापिक्सल क्षमता वाले इन कैमरों में 50 मीटर तक रात में देखने की सुविधा होगी। यानी रात के समय भी कैमरे के दायरे में आने वाली गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकेंगी। हर कैमरे में 512 जीबी का स्मृति कार्ड लगाया जाएगा। इसमें 14 दिन तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा सकेगी। इससे किसी घटना के बाद पुलिस संबंधित समय की तस्वीरें और गतिविधियां देखकर जांच को आगे बढ़ा सकेगी।

वारदातों की कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी बहरहाल, किसी सड़क पर रात के समय कोई हादसा होता है या किसी बाजार में चोरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पुलिस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर घटना से जुड़ी जानकारी जुटा सकेगी। किस समय कौन वहां से गुजरा, कौन सा वाहन आया या घटना के आसपास क्या गतिविधि हुई, इसकी पड़ताल आसान होगी। व्यवस्था में 97 स्थानों पर निर्बाध बिजली के लिए बैटरी सहित बिजली उपकरण, संचार यंत्र और बाहरी डिब्बे लगाए जाएंगे। इससे कैमरों को लगातार चलाने में मदद मिलेगी।

तीन महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य पूरी व्यवस्था पर 84.75 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें कैमरे लगाने के साथ बिजली के तार, बैटरी आधारित बिजली व्यवस्था, संचार यंत्र और इंटरनेट के लिए सिम कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 97 स्थानों के लिए चौथी और पांचवीं पीढ़ी के संचार यंत्र तथा सिम कार्ड की व्यवस्था होगी। प्रत्येक सिम पर हर महीने 60 जीबी इंटरनेट आंकड़ा देने का प्रावधान है। काम शुरू होने के बाद इसे तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।