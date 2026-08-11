जनसंघ के विस्तार एवं चुनावी रणनीति पर चर्चा
वाराणसी में अखिल भारतीय जनसंघ की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन सिंह रावत के मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। महानगर सचिव राघवेंद्र पांडेय ने बूथों को सशक्त करने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर दिया।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। अखिल भारतीय जनसंघ की सोमवार को हुई बैठक में जनसंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन सिंह रावत के मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों के संबंध में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में महानगर सचिव एवं कैंट विधानसभा के प्रत्याशी राघवेंद्र पांडेय ने बूथों की मजबूती, अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने तथा कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया। बैठक में अस्सी के पंचपीढ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत धीरेंद्र प्रकाश मिश्र (भोले महाराज), डॉ. ऋतुराज कात्यायन, श्यामसुंदर पाण्डेय, बलवंत नारायण झा, प्रकाश रावत, शुभम पांडेय, पवन पांडेय एवं विकास रावत मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें