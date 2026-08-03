Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खंदौली ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षक संघ नया नेतृत्व घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने खंदौली ब्लॉक में नए अध्यक्ष और मंत्री की नियुक्ति के साथ संगठन को मजबूत किया है। दुर्गेश सारस्वत को ब्लॉक अध्यक्ष और सुमित कुमार को ब्लॉक मंत्री नियुक्त किया गया है। इनका उद्देश्य संगठन की मजबूती, शिक्षकों के हितों की रक्षा और संघ की नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

खंदौली ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षक संघ नया नेतृत्व घोषित

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने खंदौली ब्लॉक में संगठन को मजबूत किया है। यहां नए ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक मंत्री की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडेय के अनुमोदन एवं जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना की अनुमति से दुर्गेश सारस्वत को ब्लॉक अध्यक्ष व सुमित कुमार को ब्लॉक मंत्री मनोनीत किया है। जिला मंत्री बृजेश दीक्षित ने दोनों पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर संगठन की मजबूती, शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहने का आह्वान किया है। साथ ही संगठन की सदस्यता बढ़ाने, निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करने और संघ की नीतियों के प्रति शिक्षकों को जागरूक करने पर जोर देने को कहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।