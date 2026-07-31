नक्सलवाद, मादक पदार्थ व पशु तस्करी पर होगी संयुक्त कार्रवाई

झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में नक्सल गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और पशु तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयोजित कार्रवाई और नियमित सूचना साझा करने पर सहमति बनी।

चाईबासा, संवाददाता। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नक्सल गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी एवं पशु तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को तीनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की इंटर स्टेट बोर्ड बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा के पुलिस उप-महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीनों राज्यों की पुलिस भविष्य में भी समन्वित कार्रवाई, नियमित सूचना साझा करने और संयुक्त अभियानों के माध्यम से नक्सलवाद एवं अंतरराज्यीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।

बैठक का उद्देश्य बैठक में तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने वर्तमान में सक्रिय नक्सली दस्तों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपसी समन्वय और खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर बल दिया। साथ ही सक्रिय नक्सली संगठनों के विरुद्ध प्रभावी संयुक्त अभियान चलाने की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

संयुक्त रणनीति बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी तथा अन्य अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर सहमति बनी। अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के बीच नियमित सूचना साझा करने और समन्वित अभियान चलाने से अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस उप-महानिरीक्षक, वेस्टर्न जोन राउरकेला ब्रजेश कुमार राय, पुलिस उप-महानिरीक्षक, बांकुड़ा रेंज अभिषेक मोदी, वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम डॉ. एहतेशाम बकारिब, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम अमित रेणु, पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावां मनोज कुमार स्वर्गियारी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जमशेदपुर शुभम कुमार खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक (नगर) जमशेदपुर ललित मीणा, पुलिस अधीक्षक क्योंझर नितिन दागदु कुशालकर, पुलिस अधीक्षक मयूरभंज वरुण गुंटुपल्ली, पुलिस अधीक्षक राउरकेला नीतेश वाधवानी, पुलिस अधीक्षक सुंदरगढ़ अमृतपाल कौर, पुलिस अधीक्षक झारग्राम सन्नी कुमार राज, पुलिस अधीक्षक पुरुलिया मानव सिंगला, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) खूंटी क्रिस्टोफर केरकेट्टा तथा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सिमडेगा रणबीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।