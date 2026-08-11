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डोभाल से मिले गोर, रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संदेश ::: पूर्व में इस शीर्षक से,,,,, वैश्विक सुरक्षा के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी बहुत

डोभाल से मिले गोर, रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

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महत्वपूर्ण मुलाकात

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोर ने एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की थी। पिछले दिनों अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के तुरंत बाद ये सिलसिलेवार मुलाकातें हुई हैं। सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच यह कूटनीतिक तेजी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है। समझा जाता है कि इस नए क्षेत्रीय गठबंधन को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। गोर ने बैठक के बाद एक्स पर कहा कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि दोनों पक्षों के कई लक्ष्य समान हैं और सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बैठक को सार्थक बताया। उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि ये बैठकें दोनों पक्षों के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझा की जा रही व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने का अवसर थीं। इसके विभिन्न पहलुओं में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष व्यापार, मित्रता, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण मामलों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में फ्रांस में हुई अपनी मुलाकात के दौरान अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते की दिशा में काम करने का निर्देश दिया था।

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भारत-अमेरिका संबंधों में गिरावट

बता दें कि पिछले साल वॉशिंगटन द्वारा भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाने और ट्रंप द्वारा मई, 2025 में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को शांत करने में अपनी भूमिका के बारे में किए गए दावों के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई, जिस पर भारतीय अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

इसके अलावा अमरिका की नई आव्रजन नीति और एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाने के उसके निर्णय ने भी भारत-अमेरिका संबंधों में गिरावट में योगदान दिया। हालांकि दोनों पक्षों ने पिछले कुछ महीनों में संबंधों को सुधारने के प्रयास किए और व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इस लिहाज से भी ये बैठकें अहम हैं।

महत्वपूर्ण राजनयिक भूमिका

कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि राजनयिकों का वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलना सामान्य बात है, लेकिन गोर का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका दायित्व एक राजदूत से कहीं अधिक है। वे ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में भी कार्यरत हैं, जो भारत से कजाकिस्तान तक फैले महाद्वीप के विशाल क्षेत्र को कवर करता है।

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