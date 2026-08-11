डोभाल से मिले गोर, रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा

महत्वपूर्ण मुलाकात

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोर ने एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिसरी से भी मुलाकात की थी। पिछले दिनों अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के तुरंत बाद ये सिलसिलेवार मुलाकातें हुई हैं। सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच यह कूटनीतिक तेजी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है। समझा जाता है कि इस नए क्षेत्रीय गठबंधन को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। गोर ने बैठक के बाद एक्स पर कहा कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि दोनों पक्षों के कई लक्ष्य समान हैं और सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बैठक को सार्थक बताया। उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि ये बैठकें दोनों पक्षों के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझा की जा रही व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने का अवसर थीं। इसके विभिन्न पहलुओं में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष व्यापार, मित्रता, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण मामलों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में फ्रांस में हुई अपनी मुलाकात के दौरान अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते की दिशा में काम करने का निर्देश दिया था।