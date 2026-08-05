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इंडो-नेपाल सीमा पर पुलिस-एसएसबी का हुआ संयुक्त फ्लैग मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बलरामपुर में पुलिस और एसएसबी ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें अवैध गतिविधियों के प्रति जागरूक किया गया।

इंडो-नेपाल सीमा पर पुलिस-एसएसबी का हुआ संयुक्त फ्लैग मार्च

बलरामपुर, संवाददाता। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संवेदनशील स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों तथा सीमा से सटे गांवों में पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने इंडो-नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाते हुए सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। संयुक्त टीम ने नेपाल सीमा से लगे गांवों में लगातार भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद भी स्थापित किया और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी साझा की।

अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, तस्करी अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों पर सतर्क निगरानी रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीमा की सुरक्षा को लेकर नियमित रूप से इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। संयुक्त टीम ने ग्राम सुरक्षा समितियों तथा क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, गौ तस्करी, अवैध कटान तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया। लोगों से अपील की गई कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन अथवा गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व एसएसबी के संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नियमित गश्त व सघन चेकिंग से सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही आमजन में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा।

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