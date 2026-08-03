15 अगस्त तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होंगी योजनाएं
बलरामपुर में पंचायत राज विभाग ने ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां तेज की हैं। 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाएं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करनी हैं। नई स्वमूल्यांकन प्रणाली के तहत संसद द्वारा 100 अंकों की व्यवस्था लागू की गई है।
बलरामपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पंचायत राज विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार सचान ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं 15 अगस्त तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराई जानी हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भारत सरकार ने नई स्वमूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत ग्राम पंचायतें अपनी कार्ययोजना का स्वयं मूल्यांकन करें। ग्राम सभा का कोरम, जनभागीदारी, पंचायत संकल्प, स्वयं के संसाधनों का उपयोग तथा अन्य मानकों के आधार पर 100 अंकों की व्यवस्था लागू की गई है।
उन्हों ने निर्देश दिए कि कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली कार्ययोजनाएं ही पोर्टल पर अपलोड की जाएं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करने तथा पंचायतों को आवश्यक मार्गदर्शन देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जीपीडीपी केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। सभी ग्राम पंचायतों से समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्ययोजना तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कराने की अपील की गई है।
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