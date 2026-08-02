जिले के 46 उच्च विद्यालय प्लस टू में होंगे उत्क्रमित

जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति राजीव रंजन ने की। बैठक में समिति के तमाम सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में शैक्षणिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालयों के उत्क्रमण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को गति दी जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए दूरदराज के इलाकों में न भटकना पड़े।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रखंडों से आए प्रस्तावों के आधार पर कुल 46 उच्च विद्यालयों को प्लस टू उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जाएगा। इन विद्यालयों के प्रोन्नत होने से विद्यार्थियों को उनके अपने ही स्थानीय क्षेत्रों में इंटरमीडिएट या उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सुलभ हो सकेगी। इसके साथ ही समिति ने शिक्षा के दायरे को और नीचे तक मजबूत करने के लिए 15 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। इन मध्य विद्यालयों के उच्च विद्यालयों में बदलने से मिडिल स्कूल पास करने वाले छात्र-छात्राओं का आगे की कक्षाओं में नामांकन सुगम हो जाएगा और ड्रॉपआउट दरों में भी खासी कमी दर्ज की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को लेकर भी बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर मुसाबनी प्रखंड के दुर्गम एवं वन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय बांकई का मामला प्रमुखता से रखा गया। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि इस विद्यालय के आसपास पांच किलोमीटर की परिधि में कोई भी मध्य विद्यालय उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय नंदनगर के संबंध में भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जहां भौगोलिक परिस्थितियों और विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विद्यालय का उत्क्रमण आवश्यक था। इन सभी व्यावहारिक एवं जमीनी तथ्यों का बारीकी से आकलन करने के बाद समिति ने इन दोनों प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक के अंत में उपायुक्त राजीव रंजन ने रेखांकित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के इस तरह बड़े पैमाने पर उत्क्रमण से दूर-दराज के इलाकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके घर के पास ही मिल सकेगी।