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बीएल एग्रो के एमडी आशीष खंडेलवाल बने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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नई शिक्षा नीति के तहत, एसवीपीयूएटी, मेरठ ने आशीष खंडेलवाल को ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नियुक्त किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। खंडेलवाल छात्रों को नवाचार, तकनीकी ज्ञान और कृषि उद्यमिता में मार्गदर्शन करेंगे।

बीएल एग्रो के एमडी आशीष खंडेलवाल बने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूएटी), मेरठ ने बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल को ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नियुक्त किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है। आशीष खंडेलवाल खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रबंधन, सप्लाई चेन, तकनीकी नवाचार और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में अपने अनुभव से छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। वे एग्री-स्टार्टअप, वैल्यू एडिशन, आधुनिक औद्योगिक प्रक्रियाओं और बदलते बाजार परिदृश्य जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञता साझा करेंगे।

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आशीष खंडेलवाल ने इसे सम्मान की बात बताते हुए कहा कि शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय ही भारतीय कृषि का भविष्य है। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को नवाचार, तकनीक और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।

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