अफसरों ने नेपाल सीमा पर लिया रात्रि गश्त का जायजा

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। शनिवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मलंगवा बॉर्डर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रात्रि गश्ती अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और स्थानीय लोगों को सहयोग की अपील की। नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है।

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, नेपाल के वर्तमान स्थिति व श्रावणी मेला को लेकर शनिवार देर शाम प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सोनबरसा प्रखंड स्थित मलंगवा बॉर्डर का निरीक्षण किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर आनंद कुमार तथा अपर पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 आशीष आनंद के नेतृत्व में सीमा क्षेत्र में व्यापक रात्रि गश्ती अभियान चलाया गया。

निरीक्षण में गश्ती अभियान इस दौरान सोनबरसा बीडीओ, सीमावर्ती थानों की पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने सीमा पर तैनात जवानों को पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया।

संवेदनशीलता और अवैध गतिविधियां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नेपाल से लगी खुली सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए अवैध आवागमन, तस्करी, आपराधिक गतिविधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही पर विशेष नजर रखने को कहा। उन्होंने सीमा क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने और हर गतिविधि की निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नेपाल की स्थिति और गश्ती कार्यक्रम नेपाल में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीमा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। वहीं श्रावणी मेला मेंनेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं व कांवरियों को लेकर की गयी तैयारी की जानकारी ली गयी। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आगे भी नियमित गश्ती और निगरानी अभियान जारी रखा जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और आम लोगों में सुरक्षा का माहौल बना रहे।