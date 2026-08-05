Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेला क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं का हो रहा प्रचार-प्रसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

फोटो : जीविकोपार्जन एवं बिहार वृद्धजन पेंशन योजना की दी जानकारी कांवरियों को योजनाओं

मेला क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं का हो रहा प्रचार-प्रसार

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम एवं बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में श्रद्धालुओं एवं आमजन को जागरूक किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत की। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पात्र परिवार एवं वरिष्ठ नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका को सुदृढ़ बना सकते हैं तथा सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: कांवरिया ड्रेस में योजनाओं की दे रहे जानकारी

नुक्कड़ नाटक के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों ने प्रस्तुतियों को उत्साहपूर्वक देखा तथा योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। जनजागरूकता अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लाभुकों तक राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है।सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा श्रावणी मेला की अवधि में विभिन्न जनहित एवं जनकल्याणकारी विषयों पर इसी प्रकार नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि अधिकाधिक श्रद्धालुओं एवं आमजन तक सरकार के संदेश प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
ये भी पढ़ें:मिशन शक्ति के तहत बताईं सरकारी योजनाएं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।