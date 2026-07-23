एआई की मदद से छात्र जान सकेंगे कब खाते में आएगी छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा। छात्र यह आसानी से जान सकेंगे कि उनके खाते में कब छात्रवृत्ति आएगी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित होगा। स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की मदद से सघन निगरानी की जाएगी。

छात्र घर बैठे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन पर यह देख सकेंगे कि उनका आवेदन स्वीकार हो गया है या नहीं। उसकी स्थिति क्या है और कब तक खाते में छात्रवृत्ति आएगी। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग ने पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप (पीएफईएल) के साथ एमओयू किया। जिसका मकसद छात्रों को सरल व पारदर्शी ढंग से छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करना है।

सुशासन और प्रशिक्षण

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल तकनीकी सुविधा करना नहीं है। हम सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही व अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिचित करेंगे। छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर इसका लाभ मिल सके। यही नहीं राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना के बेहतर संचालन के लिए राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट बनाई जाएगी और इसकी मदद से निगरानी की जाएगी। जरूरत के अनुसार जिलों में यूनिट बनाई जाएगी। कार्यक्रम में पिरामल फाउंडेशन की सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. अनुपमा झा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।