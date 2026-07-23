उद्यमी को सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध एवं ऑनलाइन उपलब्ध कराएं: डीएम
लीड:::::::::कारगिल विजय सभा भवन में व्यवसाय सुगमता के अंतर्गत गुरुवार को जिला व्यवसाय सुधार कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए हुई बैठक
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। कारगिल विजय सभा भवन में व्यवसाय सुगमता के अंतर्गत गुरुवार को जिला व्यवसाय सुधार कार्ययोजना (डीबीआरएपी) के क्रियान्वयन के लिए बैठक की गई।
बैठक का उद्देश्य
डीएम श्रीकांत शास्त्री ने निर्देश दिया कि किसी भी उद्यमी को न्यूनतम स्तर पर कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़े। सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध एवं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक सेवाओं एवं अनुज्ञप्तियों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन नहीं होने की स्थिति में सरकार द्वारा 30 दिनों के उपरांत स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किया गया है।
बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका
उद्योग स्थापना एवं निवेश को बढ़ावा देने में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बैंकों द्वारा उद्यमियों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर विभागीय कार्ययोजना तैयार कर जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
कार्ययोजना की विशेषताएँ
बैठक में उद्योग एवं आंतिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से जारी जिला व्यवसाय सुधार कार्ययोजना के प्रमुख बिंदुओं को जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक सुश्री ज्ञानेश्वरी किरण ने प्रस्तुतीकरण दिया। बताया गया कि जिला व्यवसाय सुधार कार्ययोजना (डीबीआरएपी)-2025 का उद्देश्य उद्योगों एवं निवेशकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े।
डिजिटलीकरण और सुधार
आवश्यक अनुमतियां एवं सेवाएं एकीकृत एवं सुगम व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध हो सके। कार्ययोजना के अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न अनुमतियों एवं अनुज्ञाप्तियों का समयबद्ध निष्पादन, निरीक्षण प्रणाली में सुधार, रोजगार एवं ऋण संबंधी सेवाओं तक सरल पहुंच पर जोर दिया गया है। इसके अलावा भूमि एवं संपत्ति अभिलेखों का डिजिटलीकरण, संपत्ति पंजीकरण सेवाओं का सरलीकरण तथा प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
रिपोर्टर:प्रवीण कुमार
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