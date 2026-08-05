छुट्टा मवेशी से टकराई कार, घायल गोवंश को गोशाला भेजा गया
लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर छुट्टा मवेशियों के कारण सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मंगलवार को एक कार छुट्टा गोवंश से टकरा गई, जिससे गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मवेशियों को गोशालाओं में भेजने की मांग की है।
निन्दूरा। लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर छुट्टा मवेशियों के कारण सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात टिकैतनगर कस्बे के कुंडवा चौराहा स्थित जयप्रकाश की दुकान के सामने एक तेज रफ्तार कार छुट्टा गोवंश से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पशु चिकित्साधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश का उपचार कराया, लेकिन उसे गोशाला नहीं भेजा गया। ग्रामीणों के विरोध और लगातार शिकायत के बाद ब्लॉक के सचिव की पहल पर घायल गोवंश को गोशाला भिजवाया गया। ग्रामीण विजय कुमार, जयप्रकाश, संदीप सहित अन्य लोगों का कहना है कि लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर बड़ी संख्या में छुट्टा मवेशी घूमते रहते हैं।
इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई राहगीर घायल हो चुके हैं और दर्जनों मवेशी भी वाहनों की चपेट में आ चुके हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में गोशालाएं होने के बावजूद छुट्टा मवेशियों को पकड़कर वहां नहीं भेजा जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अभियान चलाकर छुट्टा मवेशियों को पकड़कर गोशालाओं में भेजने और मुख्य मार्गों को मवेशी मुक्त कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें