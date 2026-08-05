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छुट्टा मवेशी से टकराई कार, घायल गोवंश को गोशाला भेजा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर छुट्टा मवेशियों के कारण सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मंगलवार को एक कार छुट्टा गोवंश से टकरा गई, जिससे गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मवेशियों को गोशालाओं में भेजने की मांग की है।

छुट्टा मवेशी से टकराई कार, घायल गोवंश को गोशाला भेजा गया

निन्दूरा। लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर छुट्टा मवेशियों के कारण सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात टिकैतनगर कस्बे के कुंडवा चौराहा स्थित जयप्रकाश की दुकान के सामने एक तेज रफ्तार कार छुट्टा गोवंश से टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पशु चिकित्साधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश का उपचार कराया, लेकिन उसे गोशाला नहीं भेजा गया। ग्रामीणों के विरोध और लगातार शिकायत के बाद ब्लॉक के सचिव की पहल पर घायल गोवंश को गोशाला भिजवाया गया। ग्रामीण विजय कुमार, जयप्रकाश, संदीप सहित अन्य लोगों का कहना है कि लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर बड़ी संख्या में छुट्टा मवेशी घूमते रहते हैं।

इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई राहगीर घायल हो चुके हैं और दर्जनों मवेशी भी वाहनों की चपेट में आ चुके हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में गोशालाएं होने के बावजूद छुट्टा मवेशियों को पकड़कर वहां नहीं भेजा जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अभियान चलाकर छुट्टा मवेशियों को पकड़कर गोशालाओं में भेजने और मुख्य मार्गों को मवेशी मुक्त कराने की मांग की है।

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