कोयला संकट को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा- बुलडोजर छोड़ो, बिजली लाओ

राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ रहे बिजली सकंट (Power Crisis) को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को नफरत का बुलडोजर छोड़कर बिजली बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

इस खबर को सुनें