वंदेभारत ट्रेन में पथराव करने वाला वांछित फरार
ऊंचाहार में आरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा बनदीभारत ट्रेन में पथराव करने वाले वांछित युवक की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान, युवक ने छत पर चढ़कर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। यह जान बचाकर भागने पर मजबूर होने का कारण बना। पुलिस ने युवक को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
ऊंचाहार,संवाददाता। बंदेभारत ट्रेन में पथराव करने के मामले में वांछित चल रहे युवक को पकड़ने गई आरपीएफ व स्थानीय पुलिस पर युवक ने छत पर चढ़कर कर पथराव कर दिया। इससे मौके से पुलिस टीम को बिना वारंटी के ही जानबचाकर भागना पड़ा है। हालांकि आरपीएफ फरार युवक को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। बीते करीब पांच माह पहले बंदेभारत ट्रेन पर लक्ष्मणपुर स्टेशन के पास पथराव हुआ था। इसमें आरपीएफ ऊंचाहार की जांच में जगतपुर थाना क्षेत्र के गांव धोबहा निवासी मोहित के खिलाफ सम्बन्धित धारा मामला दर्ज किया गया था। इसमें युवक के द्वारा पेशी पर कोर्ट न जाने पर युवक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था।
इस पर आरपीएफ की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से युवक को गिरफ्तार करने के लिए बुधवार को उसके घर पर दबिश दे दिया। पुलिस टीम को देखकर वांछित युवक घर की छत पर चढ़ गया। और पुलिस टीम पर पथराव शुरु कर दिया। अचानक हुए हमले से वहां पर भगदड़ मच गई। जिसके बाद पुलिस टीम को बिना वारंटी को गिरफ्तार किए ही बैरंग जान बचाकर भागना पड़ा है। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरपीएफ प्रभारी एसके सिंह का कहना है कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के आदेश के पालन के लिए फोर्स गई थी। युवक की हरकत के चलते पुलिस बिना गिरफ्तारी के ही वापस लौट आई है। जल्द ही युवक को गिरफ्तार किया जाएगा।
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