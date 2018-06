BJP सांसद डीपी वत्स ने कहा-कश्मीर में पत्थरबाजों को गोली मार देनी चाहिए

हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों पर केस वापस लेने की जगह उन्हें गोली मार देनी चाहिए। आपको बता दें कि 7 जून को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कश्मीर में युवाओं को पथराव करने के लिए गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन गुमराह युवाओं को माफ करने का फैसला किया है। क्योंकि हम इनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं।

I read about the withdrawal of cases against stone-pelters but I think those pelting stones should be shot dead: DP Vats, BJP Rajya Sabha MP in Bhiwani, Haryana (09.06.2018) pic.twitter.com/l8dFfvjpQA