श्रीनगरः पत्थरबाजों ने स्कूल बस को बनाया निशाना, एक छात्र घायल

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों द्वारा हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर समीर टाइगर के मारे जाने के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी है। आज यहां श्रीनगरके पास कनीपोरा में पत्थरबाजों ने एक निजी स्कूल बस को निशाना। इस घटना में एक स्कूली छात्र घायल हो गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि असामाजिक तत्वों के एक समूह ने शोपियां जिले के जावूरा में रैनबो हाई स्कूल की बस पर पथराव कर दिया था। हमले में दूसरी कक्षा के एक छात्र के सिर में चोट लग गई। उन्होंने बताया कि घायल छात्र को एसकेआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#JammuAndKashmir: Visuals of school bus on which stones were pelted in Kanipora. One student has been injured in the incident. pic.twitter.com/mXT8bRXPpo — ANI (@ANI) May 2, 2018

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। उमर ने ट्वीट कर कहा

The amnesty granted to stone-pelters was meant to encourage more reasonable behaviour but some of these goons are determined to use the opportunity given to them to just pelt more stones. https://t.co/8RAzFhXX3w — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 2, 2018

''स्कूली बच्चों या पर्यटकों की बसों पर पथराव से कैसे इन पत्थरबाजों के एजेंडे को बढ़ाने में मदद मिलती है ? इन हमलों की एकजुट होकर निंदा करनी चाहिए और मेरा यह ट्वीट इसका हिस्सा है।

My son has been injured in stone pelting, this is against humanity. This could have been anyone's child: Father of the minor (who got injured in stone pelting on a school bus in Kanipora). #JammuAndKashmir pic.twitter.com/9TiiH41Fld — ANI (@ANI) May 2, 2018

पत्थरबाजी में घायल हुए एक छात्र के पिता ने बताया, 'मेरा बेटा पत्थरबाजी में जख्मी हो गया, यह इंसानियत के खिलाफ है। यह किसी भी मासूम के साथ हो सकता है।'

सीएम महबूबा ने की आलोचना

Shocked & angered to hear of the attack on a school bus in Shopian. The perpetrators of this senseless & cowardly act will be brought to justice. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 2, 2018



पत्थरबाज से कुख्यात आतंकी बने समीर टाइगर की मौत उसे जंगल से बुला लाई

राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने लिखा, 'शोपियां में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की खबर सुनकर आश्चर्य हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। इस कायरतापूर्ण और असंवेदनशील घटना में न्याय किया जाएगा।'

डीजीपी ने बताया पागलपन

Miscreants pelted stones on school bus of Rainbow School Shopian resulted in injuries to 2nd class student Rehan.He has been shifted to SKIMS for treatment with head injury. Complete madness how stone pelters are targeting young school children. These criminals will face the law. — Shesh Paul Vaid (@spvaid) May 2, 2018





जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक एसपी वैद्य ने इस मामले पर ट्वीट किया, 'उपद्रवियों ने रेनबो स्कूल शोपियां की बस पर पत्थर फेंके, जिसमें दूसरी कक्षा के बच्चे रेहान को चोट लगी है। रेहान को इलाज के लिए भेजा गया है। यह पागलपन है कि पत्थरबाज अब बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इन अपराधियों को कानून का सामना करना पड़ेगा।'

Few miscreants gheraoed the school bus and hurled stones at it, one student injured. The area has been sanitised, search for stone pelters is underway and they will be arrested soon: Shailendra Kumar, SSP, Shopian on the incident of stones pelted at a school bus in J&K's Kanipora pic.twitter.com/BMIQrK91eY — ANI (@ANI) May 2, 2018

घटना के बाद शोपियां के एसएसपी शैलेद्र कुमार ने बताया कि उपद्रवियों ने स्कूल बस पर पत्थरबाजी की है, जिसमें एक छात्र घायल है। पत्थरबाज को तलाशा जा रहा है, उम्मीद है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अलगववादियों ने बुलाया था बंद

इससे पहले पुलवामा के एक नागरिक के मौत के विरोध में अलगाववादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बंद को देखते हुए रेल, इंटरनेट और दुकानें और परिवहन सेवाएं बंद कर दी गईं थीं। यह बंद सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और मुहम्मद यासीन मलिक के नेतृत्व वाले अलगाववादी संगठन जॉइंट रेसिस्टेंस लीडरशिप (जेआरएल) की ओर से बुलाया गया था।

पुलवामा में हिज्बुल मुजाहिदीन का कमांडर समीर टाइगर ढेर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश में घेरो और खोजो अभियान (कासो)शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलवामा के एक गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने यह अभियान शुरू किया। इस मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर समीर टाइगर और आकिब खान मारा गया है।

इस गांव में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अभी सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इस घटना में सेना के दो जवान जख्मी हो गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के प्रयासों की आशंका को देखते हुए अन्य स्थानों से अतिरिक्त सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पुलवामा में इंटरनेट और मोबाइल सेवा को बंद कर दिया गया है।