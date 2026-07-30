आईटीआई नैनी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, प्रधानाचार्य समेत 11 गिरफ्तार
प्रयागराज के आईटीआई नैनी में अखिल भारतीय व्यावसायिक सीबीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग के जरिए बड़े पैमाने पर नकल का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी जगह सॉल्वर बैठाकर नकल कराई जा रही थी। छापेमारी में लाखों रुपए और अन्य सामग्री बरामद की गई है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नैनी में चल रही अखिल भारतीय व्यावसायिक सीबीटी परीक्षा में बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग के जरिए नकल कराने के संगठित खेल का एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया। एसटीएफ की छापेमारी में संस्थान के प्रधानाचार्य, परीक्षा प्रभारी और चार अनुदेशकों सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि परीक्षार्थियों से चार-चार हजार रुपये लेकर उनकी जगह सॉल्वर बैठाकर ऑनलाइन परीक्षा दिलाई जा रही थी। छापेमारी में पांच लाख दस हजार रुपये नकद समेत परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई। एसटीएफ अब गिरोह के मास्टर माइंड आईटीआई बांदा के अनुदेशक धीरंजन कुमार समेत आठ वांछितों की तलाश में जुटी है।एसटीएफ
सीओ शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि 11 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक सीबीटी परीक्षा में संस्थान के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेकर सामूहिक नकल कराने की सूचना मिल रही थी। टीम ने बुधवार को नैनी स्थित आईटीआई परिसर की कौशल विकास बिल्डिंग में तीसरी पाली की परीक्षा के दौरान छापेमारी की। इस दौरान पांच सॉल्वर शिवम कुमार, रणविजय सिंह, जय सिंह, जितेंद्र पटेल व दिलीप कुमार पटेल के अलावा संस्थान के प्रधानाचार्य अशोक कुमार, परीक्षा प्रभारी रवि प्रकाश और अनुदेशक फूल प्रकाश, धीरज कुमार शर्मा, राजेश कुमार व राजकुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान परीक्षार्थियों से परीक्षा पास कराने के एवज में वसूली गई पांच लाख दस हजार रुपये नकद, 67 परीक्षा संबंधी दस्तावेज, छह एंड्रॉयड मोबाइल, पांच कंप्यूटर सिस्टम, आधारकार्ड, पैनकार्ड और एटीएम कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद हुई। सभी आरोपियों के खिलाफ नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया।
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