ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार
एसटीएफ ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दो प्रयागराज, एक वाराणसी और एक छत्तीसगढ़ का है। उनके पास विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिम कार्ड, और नकदी बरामद की गई।
वाराणसी/प्रयागराज, हिटी। एसटीएफ ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी का धंधा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो प्रयागराज, एक वाराणसी और एक छत्तीसगढ़ का है। एसटीएफ निरीक्षक जयप्रकाश राय के नेतृत्व में टीम ने सोमवार रात मेजा के मिश्रपुर स्थित पोल्ट्री फॉर्म पर छापेमारी कर मेजा के शंभूपुर गांव निवासी बृजेश कुमार सिंह उर्फ टीटू व उरुवा गांव के प्रिंस कुमार उर्फ गौतम, वाराणसी में डीएलडब्ल्यू निवासी अभिषेक कुमार और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी मितेश प्रधान को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के दौरान
इनके पास से एक लैपटॉप, टैबलेट, आठ स्मार्टफोन, 24 पैक्ड सिम कार्ड, चार एक्टिवेटेड सिमकार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड वाले स्टिकर, साउंड बॉक्स, 13 डेबिट व क्रेडिट कार्ड, तीन आधारकार्ड, ऑप्टिकल व फिंगरप्रिंट स्कैनर, तीन रजिस्टर और ₹23 हजार रुपये नकदी बरामद हुई। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से संबंधित स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। एसटीएफ के अनुसार, बृजेश सिंह अपने पोल्ट्री फॉर्म में गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कई महीनों से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ‘रोलेक्स पैनल डॉट विन’ चला रहा था।
धंधे का modus operandi
गिरोह के सदस्य कई सिम कार्ड हासिल कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक्टिवेट कराते थे। इसके बाद अन्य लोगों के नाम पर बैंक खाते और यूपीआई आईडी खोलकर सट्टेबाजी का जुड़ा लेनदेन करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लेनदेन के लिए कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे और लेनदेन के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर संचालित ऑनलाइन गेमिंग एडमिन ग्रुप में साझा करते थे। किसी सिम कार्ड के ब्लॉक होने या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर आरोपी दूसरा नंबर इस्तेमाल करते थे। एसटीएफ ने चारों आरोपियों के खिलाफ मेजा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर सौंप दिया।
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