फर्जी रॉयल्टी प्रकरण: एसआईटी के नोटिसों का लोक निर्माण विभाग नहीं दे रहा जवाब, जांच अटकी

बागपत में एसटीएफ ने फर्जी रॉयल्टी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की है। लोक निर्माण विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है और कई जनपदों ने रिपोर्ट नहीं दी है। कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अन्य अभी फरार हैं।

बागपत। एसटीएफ की मेरठ यूनिट द्वारा असली रॉयल्टी दस्तावेज में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करने और फर्जी आईएसटीपी यानी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जांच में लोक निर्माण विभाग एसआईटी का सहयोग नहीं कर रहा है। नोटिस के बावजूद कई जनपदों ने अभी तक रिपोर्ट एसआईटी को नहीं सौंपी है। वहीं, आरोपी लिपिकों के खिलाफ भी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गत 16 जून को एएसपी ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में बागपत में छापेमारी कर खनन की रॉयल्टी में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज और आईएसटीपी का इस्तेमाल कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले गैंग के सदस्य निवाड़ा गांव निवासी नईम, तालिब, फिरोज और मेरठ के जानी क्षेत्र के सिवालखास निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया था।

एसटीएफ की कार्रवाई एसटीएफ ने लोक निर्माण विभाग के बाबू मनदीप को भी गिरफ्तार किया था। इनके अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके है। एसआईटी के अधिकारियों की मानें, तो इस पूरे गिरोह में बागपत के दर्जनों लोगों के साथ दूसरे जनपदों के लोग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे है। जिसके चलते बागपत के साथ ही मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, संभल के लोक निर्माण विभाग और जीडीएम को नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों को जारी हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जनपद ने अपनी रिपोर्ट एसआईटी को नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लिपिकों के खिलाफ भी कोई विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सीओ बागपत सुकन्या शर्मा ने बताया कि गैर जनपदों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जल्द ही उन्हें रिमाइंडर जारी किए जाएंगे।

एसटीएफ के रडार पर फरार आरोपी वहीं, एसटीएफ भी फर्जी रॉयल्टी प्रकरण में फरार चल रहे लोक निर्माण व जीडीए के लिपिकों और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हुई है। वह उनकी कुंडली खंगालने के साथ उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। यदि सबकुछ ठीक-ठाक रहा, तो एसटीएफ जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा नईम निवासी निवाड़ा, तालिब निवासी निवाड़ा, फिरौज निवासी निवाड़ा, आरिफ निवासी सिवालखास मेरठ, जाहिद उर्फ लालू प्रधान, मुस्तफा निवासी निवाड़ा, दानिस निवासी निवाड़ा, बहादुर निवासी निवाड़ा, आशुतोष निवासी यमुनानगर हरियाणा, मिश्रा निवासी कानपुर देहात, लोक निर्माण विभाग संभल के क्लर्क मनोज, लोक निर्माण विभाग कार्यालय मुजफ्फरनगर के क्लर्क पराग बंसल, लोक निर्माण विभाग सहारनपुर के क्लर्क प्रशांत, लोक निर्माण विभाग गौतमबुद्धनगर के क्लर्क प्रियांक पाल, जीडीए क्लर्क गाजियाबाद विशाल, मोनू खान क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, सुमित, विपिन भंड़ारी और भानू क्लर्क लोक निर्माण विभाग मेरठ, मनदीप तोमर क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, राहुल उर्फ राजा निवासी आगरा, संजय ठेकेदार मेरठ और अंकुश जुनेजा कंस्ट्रेक्शन मेरठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिनमें से नईम, तालिब, फिरौज, आरिफ, आशुतोष और लोक निर्माण विभाग बागपत का क्लर्क मनदीप गिरफ्तार हो चुके है, शेष आरोपी अभी फरार चल रहे है।