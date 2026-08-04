Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी रॉयल्टी प्रकरण: एसआईटी के नोटिसों का लोक निर्माण विभाग नहीं दे रहा जवाब, जांच अटकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत में एसटीएफ ने फर्जी रॉयल्टी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की है। लोक निर्माण विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है और कई जनपदों ने रिपोर्ट नहीं दी है। कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अन्य अभी फरार हैं।

फर्जी रॉयल्टी प्रकरण: एसआईटी के नोटिसों का लोक निर्माण विभाग नहीं दे रहा जवाब, जांच अटकी

बागपत। एसटीएफ की मेरठ यूनिट द्वारा असली रॉयल्टी दस्तावेज में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करने और फर्जी आईएसटीपी यानी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जांच में लोक निर्माण विभाग एसआईटी का सहयोग नहीं कर रहा है। नोटिस के बावजूद कई जनपदों ने अभी तक रिपोर्ट एसआईटी को नहीं सौंपी है। वहीं, आरोपी लिपिकों के खिलाफ भी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गत 16 जून को एएसपी ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में बागपत में छापेमारी कर खनन की रॉयल्टी में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज और आईएसटीपी का इस्तेमाल कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले गैंग के सदस्य निवाड़ा गांव निवासी नईम, तालिब, फिरोज और मेरठ के जानी क्षेत्र के सिवालखास निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें:Nainital News: चुंगी टेंडर मामले में जांच समिति ने खंगाले अभिलेख

एसटीएफ की कार्रवाई

एसटीएफ ने लोक निर्माण विभाग के बाबू मनदीप को भी गिरफ्तार किया था। इनके अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके है। एसआईटी के अधिकारियों की मानें, तो इस पूरे गिरोह में बागपत के दर्जनों लोगों के साथ दूसरे जनपदों के लोग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे है। जिसके चलते बागपत के साथ ही मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, संभल के लोक निर्माण विभाग और जीडीएम को नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों को जारी हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जनपद ने अपनी रिपोर्ट एसआईटी को नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लिपिकों के खिलाफ भी कोई विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सीओ बागपत सुकन्या शर्मा ने बताया कि गैर जनपदों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जल्द ही उन्हें रिमाइंडर जारी किए जाएंगे।

एसटीएफ के रडार पर फरार आरोपी

वहीं, एसटीएफ भी फर्जी रॉयल्टी प्रकरण में फरार चल रहे लोक निर्माण व जीडीए के लिपिकों और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हुई है। वह उनकी कुंडली खंगालने के साथ उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। यदि सबकुछ ठीक-ठाक रहा, तो एसटीएफ जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

नईम निवासी निवाड़ा, तालिब निवासी निवाड़ा, फिरौज निवासी निवाड़ा, आरिफ निवासी सिवालखास मेरठ, जाहिद उर्फ लालू प्रधान, मुस्तफा निवासी निवाड़ा, दानिस निवासी निवाड़ा, बहादुर निवासी निवाड़ा, आशुतोष निवासी यमुनानगर हरियाणा, मिश्रा निवासी कानपुर देहात, लोक निर्माण विभाग संभल के क्लर्क मनोज, लोक निर्माण विभाग कार्यालय मुजफ्फरनगर के क्लर्क पराग बंसल, लोक निर्माण विभाग सहारनपुर के क्लर्क प्रशांत, लोक निर्माण विभाग गौतमबुद्धनगर के क्लर्क प्रियांक पाल, जीडीए क्लर्क गाजियाबाद विशाल, मोनू खान क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, सुमित, विपिन भंड़ारी और भानू क्लर्क लोक निर्माण विभाग मेरठ, मनदीप तोमर क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, राहुल उर्फ राजा निवासी आगरा, संजय ठेकेदार मेरठ और अंकुश जुनेजा कंस्ट्रेक्शन मेरठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिनमें से नईम, तालिब, फिरौज, आरिफ, आशुतोष और लोक निर्माण विभाग बागपत का क्लर्क मनदीप गिरफ्तार हो चुके है, शेष आरोपी अभी फरार चल रहे है।

FAQs

क्या एसटीएफ ने किसी को गिरफ्तार किया है?
हां, एसटीएफ ने नईम, तालिब, फिरोज, आरिफ और लोक निर्माण विभाग बागपत के क्लर्क मनदीप को गिरफ्तार किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
STF Crime News Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।