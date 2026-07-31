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एसटीएफ ने 50 हजार का इनामी को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के एसटीएफ ने औरैया में गोतस्करी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज मामले में फरमूद अहमद को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। वह पशु तस्करी के आरोप में पिछले वर्ष के मार्च से फरार था। एफआईआर दर्ज होने के बाद, उसने आंध्र प्रदेश में ट्रक चला कर जीवन यापन किया। आरोपी के खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज हैं।

एसटीएफ ने 50 हजार का इनामी को किया गिरफ्तार
एसटीएफ ने 50 हजार का इनामी को किया गिरफ्तार

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। एसटीएफ प्रयागराज ने औरैया के ऐरवा कटरा थाने में दर्ज गोतस्करी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में 50 हजार इनामी फरमूद अहमद को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रयागराज के नवाबगंज थानाक्षेत्र के मलिकपुर गांव का निवासी है।एसटीएफ के अनुसार, फरमूद अहमद अपने कंटेनर से पशु तस्करी कराया था। मार्च 2022 को मवेशी लदा कंटेनर पुलिस के पीछा करने से औरैया के सिलवट गांव के समीप सड़क किनारे खेत में पलट गई थी। कंटेनर चालक फरार हो गया था। इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर वह आंध्र प्रदेश चला गया और ट्रक चलाने लगा था।

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वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ट्रक में टमाटर लादकर जबलपुर मंडी आया था। जहां एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वाराणसी, भदोही, फतेहपुर और औरैया समेत कई जिलों में गोवध निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

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