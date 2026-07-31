शारीरिक शोषण में सौतेले पिता को 10 साल सजा
वाराणसी में किशोरी के शारीरिक शोषण के लिए सौतेले पिता शम्सुद्दीन को 10 साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई अभियोजक आदित्य सिंह ने की। महिला ने सारनाथ थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
वाराणसी। किशोरी के शारीरिक शोषण में दोषी सौतेले पिता को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उसके ऊपर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सारनाथ थाने में आरोपी शम्सुद्दीन के खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के पहले पति से 14 साल की बेटी है। शम्सुद्दीन उस पर गलत नजर रखता था। उसने उसका शारीरिक शोषण किया।
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