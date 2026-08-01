छह वर्षों में कालाजार के मरीजों की संख्या 194 से घटकर 25 हुई

सीवान में कालाजार के मामलों में पिछले छह वर्षों के दौरान निरंतर कमी आई है। 2021 में 194 मामले मिले थे, जो 2026 में 25 तक घट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि कालाजार को नियंत्रित किया जा सके।

सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में कालाजार के मामलों में पिछले छह वर्षों के दौरान लगातार कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में विसरल लीशमैनियासिस (वीएल) व पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) के कुल 194 मरीज मिले थे। इसके बाद वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 114, वर्ष 2023 में 72, वर्ष 2024 में 67 और वर्ष 2025 में 52 रह गई।

कालाजार नियंत्रण अभियान वर्ष 2026 में अब तक वीएल के 13 व पीकेडीएल के 12, यानी कुल 25 मरीज ही सामने आए हैं। इससे स्पष्ट है कि जिले में कालाजार नियंत्रण अभियान का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कालाजार जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के उन्मूलन के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बालू मक्खी के प्रजनन को रोकने तथा संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के उद्देश्य से नियमित रूप से कीटनाशक का छिड़काव कराया जाता है। अभियान के प्रथम चरण का संचालन 23 मार्च से 5 जून तक किया गया। इस दौरान जिले के 210 गांवों की 7 लाख 42 हजार 354 आबादी को लक्ष्य बनाया गया था। अभियान में 41 टीमों ने 6 लाख 99 हजार 961 लोगों को कवर करते हुए घरों में एसपी पाउडर का छिड़काव किया। बताया कि यदि किसी गांव में कालाजार का नया मरीज मिलता है तो इनके घर के आसपास 50 मीटर की परिधि में फोकल स्प्रे कराया जाता है। इससे संक्रमण फैलाने वाली बालू मक्खियों को नष्ट कर बीमारी के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण किया जाता है।

छिड़काव के दौरान सावधानियां छिड़काव से पहले घर की दीवारों में मौजूद दरारों एवं छेदों को बंद कर दें। सभी कमरों, रसोई, पूजा घर तथा गोहाल की अंदरूनी दीवारों पर लगभग छह फीट तक छिड़काव अवश्य कराएं। भोजन सामग्री, बर्तन एवं कपड़ों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर रख दें। छिड़काव के बाद कम से कम दो घंटे तक घर में प्रवेश न करें तथा ढाई से तीन माह तक दीवारों पर लिपाई-पोताई न करें, ताकि कीटनाशक का प्रभाव बना रहे।

क्या कहते हैं पदाधिकारी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. ओपी लाल ने बताया कि कालाजार उन्मूलन को लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। नियमित छिड़काव, सर्वेक्षण व जनजागरूकता अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसका परिणाम है कि जिले में कालाजार के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है।