Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुख्य मार्गो की सफाई में सहयोग का अनुरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

पूर्णिया में सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर नगर निगम ने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। नगर आयुक्त ने सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। हड़ताल के बावजूद नगर निगम सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

मुख्य मार्गो की सफाई में सहयोग का अनुरोध

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के संदर्भ में आज मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम स्तर पर वार्ता की गई है। उनकी तीन सूत्री माँगों को लेकर राज्यव्यापी स्तर पर आंदोलन चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रतिनिधियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है तथा सभी से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई है। साथ ही, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कम-से-कम मुख्य मार्गों की सफाई में सहयोग करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन हड़ताल पर गए कर्मियों द्वारा फिलहाल कार्य पर वापस आने से इनकार किया गया है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: हड़ताल : शहर में साफ-सफाई व्यवस्था ठप

इन माँगों के संबंध में विभागीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है और विषय पर राज्य स्तर से आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि यह राज्यव्यापी एवं विभागीय स्तर का विषय है, इसलिए नगर निगम अपने स्तर से जो भी संभव है, वह सहयोग कर रहा है। हमारी प्राथमिकता पूर्णिया शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखना है। नगर निगम लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सफाई व्यवस्था को यथासंभव सुचारु रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी सफाई कर्मियों से भी अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण रहें और विभागीय स्तर पर चल रही प्रक्रिया में विश्वास रखें।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से जगह-जगह लगा कूड़े का अंबार
ये भी पढ़ें:Bagaha News: रामनगर में तीन सूत्री मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने शुरू की हड़ताल, पसरा कचरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।