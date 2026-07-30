मुख्य मार्गो की सफाई में सहयोग का अनुरोध

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के संदर्भ में आज मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम स्तर पर वार्ता की गई है। उनकी तीन सूत्री माँगों को लेकर राज्यव्यापी स्तर पर आंदोलन चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रतिनिधियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है तथा सभी से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई है। साथ ही, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कम-से-कम मुख्य मार्गों की सफाई में सहयोग करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन हड़ताल पर गए कर्मियों द्वारा फिलहाल कार्य पर वापस आने से इनकार किया गया है।