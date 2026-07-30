मुख्य मार्गो की सफाई में सहयोग का अनुरोध
पूर्णिया में सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर नगर निगम ने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। नगर आयुक्त ने सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। हड़ताल के बावजूद नगर निगम सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल के संदर्भ में आज मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम स्तर पर वार्ता की गई है। उनकी तीन सूत्री माँगों को लेकर राज्यव्यापी स्तर पर आंदोलन चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रतिनिधियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है तथा सभी से शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई है। साथ ही, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कम-से-कम मुख्य मार्गों की सफाई में सहयोग करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन हड़ताल पर गए कर्मियों द्वारा फिलहाल कार्य पर वापस आने से इनकार किया गया है।
इन माँगों के संबंध में विभागीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है और विषय पर राज्य स्तर से आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि यह राज्यव्यापी एवं विभागीय स्तर का विषय है, इसलिए नगर निगम अपने स्तर से जो भी संभव है, वह सहयोग कर रहा है। हमारी प्राथमिकता पूर्णिया शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखना है। नगर निगम लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सफाई व्यवस्था को यथासंभव सुचारु रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी सफाई कर्मियों से भी अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण रहें और विभागीय स्तर पर चल रही प्रक्रिया में विश्वास रखें।
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