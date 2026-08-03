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सरकार के संरक्षण में चल रहा है अपराध: माले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बलिया में सफाई कर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने मृतक परिवार को दो करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने हत्या की न्यायिक जांच की मांग की और सरकार से बातचीत करने की अपील की।

सरकार के संरक्षण में चल रहा है अपराध: माले

बलिया, एक संवाददाता। सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। सफाईकर्मियों द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सामने सोमवार को भी धरना प्रदर्शन किया। भाकपा माले जिला सचिव दिवाकर प्रसाद, ऐक्टू जिला प्रभारी चन्द्रदेव वर्मा, सफाईकर्मी ऐक्टू नेता इन्द्रदेव राम, एहतेशाम अहमद, छात्र नेता आईसा के विशाल ने संबोधित किया। भाकपा माले जिला सचिव दिवाकर प्रसाद ने कहा डेहरी के कार्यपालक विमल कुमार की हत्या घोर निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है। इसकी न्यायिक जांच कर कार्रवाई की जाए और बतौर मुआवजा दो करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को दिया जाए। बेगूसराय में दूध व्यवसायी विनोद कुमार यादव को शराब माफियाओं ने गोली मारकर हत्या कर दी।

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सम्राट सरकार और प्रशासन भूमाफिया, शराब माफिया अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। उन्होंने कहा सफाई मजदूरों की जायज मांग पर सरकार अविलंब आंदोलनकारी के शिष्टमंडल से वार्ता करे। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर डटे रहने की अपील की। संजय मल्लीक, बलजीत मल्लीक,सीता देवी,माया देवी, पंकज मल्लिक, शत्रुघ्न राम, पप्पु राम,बन्धु आदि थे।

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