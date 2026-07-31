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बिजली यूनियन का राज्यव्यापी आंदोलन आठ को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धरनबाद में राज्य बिजली कामगार यूनियन ने 21 सूत्री मांगों के लिए आठ अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इनमें 6% ऊर्जा भत्ता, 70 साल में 10% अनुदान, और लंबित मेडिकल बिल स्वीकृति शामिल हैं। यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में पत्राचार किया है, लेकिन प्रबंध निदेशक की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

बिजली यूनियन का राज्यव्यापी आंदोलन आठ को

धनबाद। छह प्रतिशत ऊर्जा भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 70 साल में 10 प्रतिशत अनुदान, लंबित मेडिकल बिल मांगों की स्वीकृति, चौकीदार, चपरासी को पदोन्नति सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर राज्य बिजली कामगार यूनियन की ओर से आठ अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को यूनियन के महामंत्री रामकृष्णा सिंह ने पार्टी कार्यालय में बैठक की, जहां दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए। रामकृष्णा सिंह ने कहा कि मांगों को लेकर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जेबीवीएनएल को पत्र भेजा गया। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी सौंपी गई। मांग को लेकर अबतक प्रबंध निदेशक की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे यूनियन के प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है।

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