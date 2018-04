तमिलनाडु : कावेरी विवाद पर विपक्ष का राज्यव्यापी बंद, सड़कों पर सन्नाटा, लोग परेशान

तमिलनाडु में विपक्षी दलों की तरफ से कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर बुलाए गए बंद का सुबह से ही असर दिख रहा है। बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों में शटर गिरा हुआ है। सबसे अधिक असर बस सेवाओं पर पड़ता दिख रहा है। प्रमुख ट्रेड यूनियन्स ने बंद में भाग लेने का फैसला किया है, इसलिए सरकारी बसें गुरुवार को नहीं चलेंगी।

राज्य में चक्का जाम

वहीं कर्नाटक से आईं बसें भी गुरुवार को तमिलनाडु की सीमा पर ही रुकी हुई हैं। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने तमिलनाडु में बसें नहीं चलाने का ऐलान किया है। सुबह-सुबह खुलने वाली चाय-सब्जी की दुकानों से लेकर बड़ी दुकानें भी बंद हैं। सड़कों पर भी इक्क-दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं।

Chennai: DMK & other opposition demonstrate 'road-roko' protest, the parties have also called for a state-wide bandh over #CauveryMangementBoard issue. Heavy Police force deployed. pic.twitter.com/zDgsQoJ2A3