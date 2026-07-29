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राज्य के हर शहर में सिग्नेचर सड़क बनेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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- चरणबद्ध तरीके से चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होगा - नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने

राज्य के हर शहर में सिग्नेचर सड़क बनेगी

- सभी निकायों को योजनाएं चयनित कर भेजने को कहा

अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं

- अल्पकालिक योजनाएं अक्टूबर 2026 और दीर्घकालिक दिसंबर 2028 तक पूरी होंगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के हरेक शहर में एक सिग्नेचर सड़क बनेगी। सड़क चिह्नित कर चरणबद्ध चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होगा। नगर विकास विभाग ने ऐसी एक से दो किमी लंबी सड़क चयनित करने का निर्देश सभी शहरी निकायों को दिया है। इसके साथ ही विभाग ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन विकास योजनाओं को भी चयनित कर सूची मांगी है।

सुविधाएं और विकास

नगर विकास विभाग में हुई समीक्षा बैठक के बाद मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का चयन किया जा रहा है। निकायों को अल्कालिक लक्ष्य वाली ऐसी योजनाओं को चिह्नित करने को कहा गया है, जो अक्तूबर 2026 तक पूरी हो सकें। इसके साथ दीर्घकालिक लक्ष्य वाली ऐसी योजनाओं को चिह्नित करने को कहा गया है जो दिसंबर 2028 तक पूरी हो सके। योजनाओं के चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि उसका लाभ निकाय क्षेत्र की अधिकतम आबादी को प्राप्त हो।

सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में एक से दो किलोमीटर लंबी एक प्रमुख सड़क को सिग्नेचर रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, हरित पट्टी एवं पौधरोपण सहित अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित होंगी। सुव्यवस्थित रात्रि बाजार होगा। इससे आकर्षक एवं सुरक्षित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होंगे। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सुंदरता और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सामान्य प्रश्न

सिग्नेचर सड़क का क्या उद्देश्य है?
सिग्नेचर सड़क का उद्देश्य चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, हरित पट्टी एवं पौधरोपण सहित अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है।

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