तालाबों की गाद-मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में होगा

राज्य में सड़कों के निर्माण में तालाबों, सरोवरों और नदियों आदि के गाद (सिल्ट) और मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। गाद और मिट्टी की सहज उपलब्धता को लेकर ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लघु जल संसाधन और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी। पथ निर्माण विभाग तालाबों आदि के गाद और मिट्टी के उपयोग को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर इसकी पहल तेज की गई है। गाद और मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से सड़कों को ऊंचा करने और उसे भरने के कार्य में किया जाएगा।

पदाधिकारी बताते हैं कि सड़कों को भरने के लिए काफी मात्रा में फ्लाई ऐस आदि का उपयोग किया जाता है, जो सहज उपलब्ध नहीं हो पाता है। इससे सड़क परियोजनाओं को भी तय समय में पूरा करने में कठनाई होती है। तालाबों और अन्य जलस्रोतों से गाद और मिट्टी लिये जाने से सड़कों के निर्माण में सुविधा होगी। इसमें खर्च भी कम आएगा। पदाधिकारी बताते हैं कि राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, दो लेन की सड़कों को फोरलेन में विकसित किया जा रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कि उक्त फैसले से जलस्रोतों की खुदाई भी हो सकेगी, जिससे उनकी क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसको लेकर मुख्य सचिव के स्तर से भी निगरानी की जा रही है, ताकि शीघ्र ही इस योजना को धरातल पर उतारा जा सके।