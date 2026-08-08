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राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ, बच्चों में योग के प्रति बढ़ते रुझान की सराहना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने बच्चों में योग के प्रति बढ़ते रुझान को समाज के लिए सकारात्मक बताया। योग संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने योग को गांव स्तर पर पहुंचाने के प्रयास की बात की। जिले में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ, बच्चों में योग के प्रति बढ़ते रुझान की सराहना
राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ, बच्चों में योग के प्रति बढ़ते रुझान की सराहना

चाईबासा। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी, उद्योगपति सह समाजसेवी मुकुंद रूंगटा, योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल और सचिव आदित्य कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि बच्चों में योग के प्रति बढ़ता रुझान समाज के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कई जटिल बीमारियों से बचाव में भी सहायक है। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों को प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।एसडीपीओ

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बहामन टूटी ने कहा कि आज बच्चे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं, जो उनके योग के प्रति समर्पण को दर्शाता है। योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि योग को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।जिला योग संघ के दीपक प्रसाद ने बताया कि जिला स्तर के बाद प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर भी योग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके।

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