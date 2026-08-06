राज्यस्तरीय अफसरों ने चार्ज जनगणना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

सुपौल, वरीय संवाददाता डीडीसी के कार्यालय वेश्म में बुधवार को जिला जनगणना हस्त पुस्तिका को लेकर आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में सभी ग्रामीण एवं शहरी चार्ज जनगणना अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के लिए ग्राम निर्देशिका एवं नगर निर्देशिका से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा डीसीएचबी ऐप पर प्रविष्टि किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर निदेशक, जनगणना कार्य-सह-मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि आंकड़ों का विश्वसनीय, वैध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संग्रहण तथा ऐप पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करना सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों का दायित्व है।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी चार्ज जनगणना अधिकारी पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करें।बताया गया कि यह कार्य बीते एक अगस्त 30 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाना है। राज्य स्तर से निर्देश दिया गया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर 25 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रहण के लिए विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने पर भी बल दिया गया। गौरतलब है कि जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के अंतर्गत सुपौल जिले के 542 राजस्व ग्रामों एवं 6 नगर निकायों में आंकड़ों के संग्रहण एवं डीसीएचबी ऐप पर प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीडीसी इंद्रवीर कुमार, निदेशक एनईपी डीआरडीए अनित कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी आशुतोष कुमार तथा जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी चार्ज जनगणना अधिकारी उपस्थित थे।