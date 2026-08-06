Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्यस्तरीय अफसरों ने चार्ज जनगणना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

सुपौल में डीडीसी के कार्यालय में जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के आंकड़ों के संग्रहण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। इस दौरान चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और आंकड़ों की सही प्रविष्टि के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। कार्य को 25 अगस्त तक प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

राज्यस्तरीय अफसरों ने चार्ज जनगणना अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

सुपौल, वरीय संवाददाता डीडीसी के कार्यालय वेश्म में बुधवार को जिला जनगणना हस्त पुस्तिका को लेकर आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में सभी ग्रामीण एवं शहरी चार्ज जनगणना अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के लिए ग्राम निर्देशिका एवं नगर निर्देशिका से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा डीसीएचबी ऐप पर प्रविष्टि किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर निदेशक, जनगणना कार्य-सह-मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि आंकड़ों का विश्वसनीय, वैध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संग्रहण तथा ऐप पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करना सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों का दायित्व है।

ये भी पढ़ें:Simdega News: जनगणना 2027 के द्वितीय चरण को लेकर तैयारी तेज

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी चार्ज जनगणना अधिकारी पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करें।बताया गया कि यह कार्य बीते एक अगस्त 30 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाना है। राज्य स्तर से निर्देश दिया गया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर 25 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रहण के लिए विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने पर भी बल दिया गया। गौरतलब है कि जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के अंतर्गत सुपौल जिले के 542 राजस्व ग्रामों एवं 6 नगर निकायों में आंकड़ों के संग्रहण एवं डीसीएचबी ऐप पर प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीडीसी इंद्रवीर कुमार, निदेशक एनईपी डीआरडीए अनित कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी आशुतोष कुमार तथा जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी चार्ज जनगणना अधिकारी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।