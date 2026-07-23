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राज्य स्तरीय टीम ने पीएम श्री यूएचएस कटघरी का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटघरी देवीपुर देवघर में गुरुवार को शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय टीम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कि

राज्य स्तरीय टीम ने पीएम श्री यूएचएस कटघरी का किया निरीक्षण

देवघर,प्रतिनिधि। पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटघरी देवीपुर देवघर में गुरुवार को शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय टीम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस टीम का नेतृत्व शिक्षा विभाग की उपसचिव जयंती देवगम ने की। उनके साथ राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पीएम श्री विद्यालय के लिए निर्धारित 17 मानकों के अनुरूप विद्यालय की व्यवस्थाओं, अभिलेखों एवं गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। टीम द्वारा विद्यालय का पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, किचन गार्डेन, कक्षाओं, स्वच्छता व्यवस्था, हरबल गार्डेन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक्सपोजर विजिट, एक्सपर्ट टॉक, बैगलेस डे, यूथ क्लब, इको क्लब, वार्षिक खेल, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक-शिक्षक बैठक, मेंटल हेल्थ एवं कैरियर काउंसलिंग, समर कैंप तथा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण से संबंधित रजिस्टरों एवं अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया गया।

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मौके पर राज्य स्तरीय टीम ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पठन-पाठन व्यवस्था एवं सीखने के स्तर की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता पाई गई, उन पर विद्यालय को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार ने टीम के सभी सुझावों का स्वागत करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कार्य करने का संकल्प लिया। यह निरीक्षण विद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका विभा मिश्रा, फिल्ड मैनेजर राम सागर चौधरी, मिहिर देव सिंह सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

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