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जिले के छह शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिला महर्षि विश्वामित्र गुरु सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बक्सर जिले के डुमरांव में हुआ आयोजन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए दिया पुरस्कार भागलपुर,

जिले के छह शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिला महर्षि विश्वामित्र गुरु सम्मान

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बक्सर जिले के डुमरांव में रविवार को विकास फैमिली क्लब एवं एक्टिव टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा, संस्कृति, संस्कार एवं राष्ट्र निर्माण विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार सह महर्षि विश्वामित्र गुरु सम्मान-2026 समारोह आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन डुमरांव के महाराजा मान विजय सिंह, डुमरांव विधायक राहुल सिंह, डायट डुमरांव प्राचार्य नवनीत सिंह और कार्यक्रम के संयोजक मनोज मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया।

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इस अवसर पर भागलपुर जिले के छह शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रशस्ति-पत्र, स्मृति चिह्न, मोमेंटो एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में कहलगांव प्रखंड के प्रधान शिक्षक विवेकानंद सिंह एवं अर्जुन केसरी, डॉ. नयन तिवारी, गोराडीह प्रखंड के शिक्षक उत्तम कुमार, बिहपुर प्रखंड की शिक्षिका बिजली कुमारी, नवगछिया प्रखंड की प्रधान शिक्षिका अंजनी भारती और नाथनगर प्रखंड की शिक्षिका स्नेहलता द्विवेदी शामिल हैं।

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