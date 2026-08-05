स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैराकी व बॉक्सिंग के ट्रायल 5 से
प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर तैराकी एवं जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए मंडल स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन होगा। तैराकी के लिए जिला ट्रायल 5 अगस्त को और मंडलीय ट्रायल 6 अगस्त को होगा। बॉक्सिंग के लिए जिला ट्रायल 6 अगस्त को और मंडलीय ट्रायल 7 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय चयन ट्रायल किए जाएंगे। आरएसओ चंचल मिश्रा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर बालक-बालिका तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 5 अगस्त को शाम पांच बजे और मंडलीय ट्रायल 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे होंगे। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 अगस्त तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी क्रम में प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 6 अगस्त को शाम चार बजे एवं मंडलीय ट्रायल 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी 10 से 13 अगस्त तक वाराणसी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
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