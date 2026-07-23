राज्यस्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू
राज्यस्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रांची में हुआ। कक्षा 3 से 5 तक के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने विभिन्न जिलों से भाग लिया। उद्घाटन घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन और अन्य ने किया। पहले दिन के मुकाबलों में कई टीमों ने जीत हासिल की और रांची ने सरायकेला के खिलाफ टाईब्रेकर में जीत दर्ज की।
रांची, वरीय संवाददाता। राज्यस्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 3 से 5 तक के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, जेओए कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, पुष्पा हसा, श्री ऋतुराज,मोहित अवस्थी व धीरसेन ए सोरेंग ने उद्घाटन किया। पहले दिन खेले गए लीग मुकाबलों के बालिका वर्ग में गुमला ने गोड्डा को 6-0, रामगढ़ ने कोडरमा को 2-0, सिमडेगा ने खूंटी को 3-0, लोहरदगा ने चतरा को 3-0, पलामू ने जामताड़ा को 6-0 तथा साहेबगंज ने धनबाद को 3-1 से पराजित किया।
वहीं रांची और सरायकेला के बीच मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद टाईब्रेकर में रांची ने 12-11 से जीत दर्ज की।बालक वर्ग के मुकाबले सीएम एक्सीलेंस स्कूल, बरियातू मैदान में खेले गए। इनमें गुमला ने कोडरमा को 9-0, चतरा ने हजारीबाग को 1-0, खूंटी ने बोकारो को 9-0, गोड्डा ने कोडरमा को 6-1 तथा सरायकेला ने चतरा को 3-2 से पराजित किया। रांची और पश्चिमी सिंहभूम के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मंच संचालन श्री चंद्रदेव सिंह ने किया।
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