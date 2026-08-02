डुमरांव में पहली बार सजेगा राज्यस्तरीय कबड्डी का महाकुंभ

डुमरांव में 08 अगस्त से मां डुमरेजनी महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 32 टीमों के 550 खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी मैच आधुनिक कबड्डी मैट पर होंगे। विजेताओं को ट्रॉफी, नकद पुरस्कार और पदक दिए जाएंगे। यह प्रतियोगिता क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

युवा के लिए --------- तैयारियां डुमरांव के सीपीएसएस उच्च विद्यालय में 08 अगस्त से शुरू होगी प्रतियोगिता महिला व पुरूष कबड्डी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी तैयारी समिति फोटो संख्या- 04, कैप्सन- रविवार को डुमरांव एकलव्य राज्य आवासीय कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र पर बैठे खिलाड़ी। डुमरांव, निज संवाददाता।

प्रतियोगिता का आयोजन नगर के सीपीएसएस प्लस टू उच्च विद्यालय में आगामी 08 अगस्त से राज्यस्तरीय मां डुमरेजनी महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में राज्यभर की कुल 32 टीमों के लगभग 550 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सभी मैच आधुनिक कबड्डी मैट पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतिदिन सुबह 10 बजे से होगा। एकलव्य राज्य आवासीय कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सह कोच इसराफिल नदाफ एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. अशफाक ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

पुरस्कार और सम्मान एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी ने बताया कि महिला एवं पुरुष वर्ग के विजेताओं को अलग-अलग ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों को पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेस्ट रेडर व बेस्ट डिफेंडर को भी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि डुमरांव में पहली बार राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होने से खिलाड़ियों, युवाओं व खेल प्रेमियों में उत्साह है।

स्थानीय उत्साह और लाभ आयोजकों के अनुसार दर्शकों और खिलाड़ियों के बैठने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनका कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा और उन्हें खेल की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा। वहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन से क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।