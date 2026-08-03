Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनसूचना नियमों की अनदेखी पर अदरी नगर पंचायत के ईओ को आयोग ने किया तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

मऊ के अदरी नगर पंचायत के पूर्व अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार पर जनसूचना उपलब्ध न कराने के लिए राज्य सूचना आयोग ने सख्त कदम उठाया है। अपीलकर्ता सौरभ राय ने जनहित सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन कई महीनों तक कोई सूचना नहीं मिली। आयोग ने अंतिम अवसर दिया है कि 15 दिनों में जानकारी उपलब्ध कराएं, अन्यथा ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जनसूचना नियमों की अनदेखी पर अदरी नगर पंचायत के ईओ को आयोग ने किया तलब

मऊ,संवाददाता। जनपद के अदरी नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) अनिल कुमार पर जनसूचना उपलब्ध न कराने को लेकर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपीलकर्ता सौरभ राय ने नवंबर 2025 में जनहित से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। आरोप है कि कई माह बीत जाने के बावजूद उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित दो तिथियों पर भी अधिशासी अधिकारी न तो उपस्थित हुए और न ही आयोग के निर्देशानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई। लगातार आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने अंतिम अवसर प्रदान किया है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिशासी अधिकारी 15 दिनों के भीतर मांगी गई जनसूचना रजिस्टर्ड डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं अथवा आगामी 17 सितंबर को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर भी अधिशासी अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-20 के तहत उनके विरुद्ध अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Complaint Mau Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।