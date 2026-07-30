कावड़ियों के लिए बनेंगे विश्राम स्थल, मिलेगी 24 घंटे पानी
- कावड़ मार्गों पर सफाई के साथ मोबाइल शौचालय भी होंगे लखनऊ, विशेष संवाददाता
राज्य सरकार ने श्रावण माह में आयोजित होने वाले कावड़ यात्रा, सावन मेला और अन्य त्योहारों के लिए अधिकारियों को जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। कावड़ मार्गों पर यात्रियों के लिए जनसहयोग से विश्राम स्थल बनाए जाएंगे और 24 घंटे पानी की व्यवस्था की जाएगी। कावड़ मार्गों की सफाई के साथ ही मोबाइल शौचालय की व्यवस्था होगी।
अधिकारियों के निर्देश
प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रोजाना नियमित रूप से प्रात: पांच से आठ बजे तक सफाई कराई जाएगी। निकायों में स्थित शिवालयों व कावड़ मार्गों पर विशेष रूप से सफाई कराई जाएगी। जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित करते हुए वहां से पानी निकाला जाएगा और एंटीलार्वा के साथ फागिंग कराई जाएगी।
जनसुविधाएँ और सुरक्षा
कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए शिविरों स्थलों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग जनसुविधाएं दी जाएंगी। मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इसकी दिन में दो बार सफाई कराई जाएगी। जरूरत के आधार पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। कावड़ मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। अभियान चलाकर कावड़ मार्गों, फुटपाथ और पार्किंग स्थल से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। डीजे शासन के निर्धारित मानकों पर बजाने की अनुमति दी जाएगी। कावड़ मार्गों के पास जरूरत के अनुसार जनसहयोग के माध्यम से रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था की जाएगी।
निगरानी और मरम्मत कार्य
कावड़ मार्गों की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से की जाएगी। खराब सड़कों को अभियान चलाकर ठीक कराया जाएगा। खुले मेनहोल, चैंबर या अन्य गतिरोध को तत्काल चिह्नित करते हुए ठीक कराया जाएगा। तत्काल मरम्मत न हो पाने की स्थिति में बेरिकेडिंग कराते हुए वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। जरूरत के आधार पर प्रमुख मंदिरों के आसपास पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखाए जाएंगे, जिससे कूड़ा इधर-उधर न फैलने पाए।
सामान्य प्रश्न
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