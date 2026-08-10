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मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (फेज-3) के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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एवं स्कूल सुरक्षा को लेकर चलाया जाएगा व्यापक प्रशिक्षण अभियान - प्रत्येक जनपद में लगभग 200 विद्यालयों एवं महा

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (फेज-3) के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (फेज-3) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए शासन द्वारा विस्तृत कार्ययोजना जारी कर दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर सुरक्षित एवं जागरूक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। सीडीओ रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद स्तर पर गठित कार्यकारी समिति कार्यक्रम की समस्त कार्ययोजना तैयार करेगी। प्रत्येक जनपद में लगभग 200 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा। जिनमें 100 माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, 60 निजी विद्यालय तथा 40 सरकारी एवं गैर-सरकारी महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास (ड्रिल) पर विशेष बल दिया जाएगा।

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कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यकता के अनुसार तथा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की टीमों का गठन किया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में एक मेगा स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें लगभग 300 से 500 विद्यार्थियों की सहभागिता रहेगी। इस आयोजन का उद्देश्य स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा जनप्रतिनिधियों एवं विशिष्ट अतिथियों की सहभागिता के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण हेतु पोस्टर, बुकलेट, वीडियो एवं अन्य आईईसी सामग्री डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय आवश्यकताओं एवं संभावित आपदाओं के अनुरूप अतिरिक्त जागरूकता सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा।

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