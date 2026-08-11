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निकायों में नहीं पड़ेंगे वेतन के लाले, 12 अरब रुपये दिए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ही खर्च किए जा सकेंगे पैसे

निकायों में नहीं पड़ेंगे वेतन के लाले, 12 अरब रुपये दिए गए

राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि निकायों में वेतन के लाले नहीं पड़ेंगे। प्रदेश के सभी 762 निकायों को 12 अरब रुपये दिए गए हैं। निकायों को निर्देश दिया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के आधार पर ही इन पैसों को खर्च कर सकेंगे। जरूरत के आधार पर ही बैंक खातों से पैसों को निकाला जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश भेज दिया है।निदेशालय के आदेश के मुताबिक 17 नगर निगमों को 5.31 अरब, 200 नगर पालिका परिषद को 4.26 अरब और 545 नगर पंचायतों को 2.42 अरब रुपये दिए गए हैं।

निकायों द्वारा पैसे निकालने की जानकारी निदेशालय को देनी होगी। धनराशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। वेतन और अन्य अधिष्ठान व्यय के लिए ई-वेतन पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।नई नगर पंचायतों में उत्तरदायित्वों का निर्धारण, प्रारंभिक व्यवस्थानुसार कार्यालय की स्थापना व अन्य मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए की जाएगी। नए नगर निकायों द्वारा अधिष्ठान मद, वेतन एवं भत्ता, सफाई, स्वच्छता से संबंधित काम, पेयजल व्यवस्था की जाएगी। सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग आदि के काम भी राज्य वित्त आयोग के पैसे से कराए जा सकेंगे।

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