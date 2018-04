कैश क्रंचः सरकार का दावा, 80 फीसदी से ज्यादा ATM पैसों से भरे- VIDEO 

पिछले कुछ दिनों से देश मे कई जगह एटीएम खाली होने की खबरें आ रही हैं। नदारद नकदी ने लोगों को एक बार फिर नोटबंदी की याद ताजा कर दी। मामला बढ़ता देख खुद वित्त मंत्री को सामने आना पड़ा और देश को ये भरोसा दिलाना पड़ा कि कैश की किल्लत नहीं और नकदी पर्याप्त मात्रा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोगों की सामने आई इस संकट पर बयान दिया। लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी कैश की किल्लत बता रहे हैं।

अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं तो एक बार फिर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का सामने आना पड़ा। उन्होंने दावा है कि नकदी का कोई संकट नहीं है, देश के 80 फीसदी से ज्यादा एटीएम पैसों से भरे हैं। कैश की किल्लत को लेकर लगातार अलग-अलग बयान आ रहे हैं।

I believe there is cash in more than 80% of the ATMs in the country, some people are in the habit of misleading the country just to build their own image, I request them to not do so: Shiv Pratap Shukla, MoS Finance #CashCrunch pic.twitter.com/U0jLbKjp1D