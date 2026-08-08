नवाचार से उद्यमिता तक सफल स्टार्टअप की राह बताई
नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में 'एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंडिंग' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया। स्वामी राम हिमालयन विवि के प्रो. रित्विक दुबे ने नवाचार के सफल व्यवसाय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर चर्चा की। कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
नैनीताल, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय में शनिवार को एंजेल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल फंडिंग फ्यूलिंग स्टार्टअप एंड न्यू वेंचर्स विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया।स्वामी राम हिमालयन विवि देहरादून के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्राचार्य प्रो. रित्विक दुबे ने कहा कि मजबूत विचार, सही मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग से नवाचार को सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है। उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बूटस्ट्रैपिंग, इन्क्यूबेशन, एंजेल निवेश, वेंचर कैपिटल फंडिंग की प्रक्रिया समझाई। कहा कि निवेश से पहले अपने विचार या तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करना जरूरी है। कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
यहां प्रो. ललित तिवारी, निदेशक इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेल प्रो. आशीष तिवारी, प्रो. लज्जा भट्ट, प्रो. गीता तिवारी, प्रो. हरिप्रिया पाठक, डॉ. रीमा मिश्रा, प्रो. अनिल जोशी आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें